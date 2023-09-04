假投資公司洗黑錢3.2億 19人被捕

【本報訊】執法部門早前鎖定一個由2022年6月開始運作的投資詐騙集團，該集團透過成立投資公司為幌子，以低風險、高回報作招徠，吸引市民開戶投資倫敦金及虛擬貨幣，然而相關投資項目實質並不存在。根據調查，騙徒至少騙取25名受害人的金錢，每人損失數萬元至100萬元，涉款總額高達400萬元。另外，該集團同時利用超個50個由空殼公司及俗稱「死士」開設的戶口，過去一年清洗約3.2億元犯罪得益。

虛構交易項目呃25人 上周三及周四，人員搜查全港各區20個處所，包括涉案集團位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出6部電腦、約30部手機、5隻手錶和一批文件，當中有大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書；紀錄過千個電話號碼、用來打「cold call」推銷電話的電話紙；不同款式、專門哄騙受害人的電話對答台詞。行動中，人員一共拘捕12男7女（25至42歲），包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人及傀儡戶口持有人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。同時，人員已阻截約150萬元的犯罪得益被轉移。

被捕人士分別報稱文員、地產代理、家庭主婦及無業，部分人有黑社會背景，他們均獲准保釋候查，須於9月下旬報到。由於案中傀儡戶口牽涉數以億計黑錢，遠超目前已知的騙款數目，人員會追查該集團是否涉及其他騙案或不法活動，不排除採取進一步拘捕行動。

調查人員表示，該集團運作具規模及較為成熟，主腦會安排成員開設投資公司，並於商業大廈租用單位作辦公室，以及成立公司網站取信於人。而為逃避追查，公司運作一段時間便會倒閉，再由其他成員組織新公司，在另一商廈另起爐灶。另外，集團以「cold call」形式推銷倫敦金及虛擬貨幣，成員會訛稱自己是資深投資經紀，誘騙市民參與交易，再循現金形式或以特定戶口收取款項，並在預設的應用程式為對方開設帳戶，期間亦會游說受害人簽署同意書，授權個別經紀全權操控他們的帳戶。

事實上，相關應用程式只是虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣毫無關連，故此騙徒從來無作任何投資，只是利用程式虛構不同情景騙財。常見情景包括，集團成員會在獲授權的帳戶進行頻繁、不尋常的交易，又或者在買貨後長期持倉，藉此收取高昂交易費和存倉費，逐漸使受害人戶口內的本金或盈利全數虧損；騙徒亦會製造贏錢或輸錢假象，利用言語攻勢哄騙受害人繼續或增大投資，聲稱可以在短時間內「回本」或擴大盈利。惟受害人要取回本金或盈利時，騙徒便會藉詞推搪或拒絕，甚至要求收取高昂行政費，受害者最終有蝕無賺。