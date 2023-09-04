維港海濱長廊 冀5年延伸至34公里

【本報訊】位於觀塘偉業街的茶果嶺海濱公園及毗鄰的翠屏海濱上月正式啟用，貫通觀塘與茶果嶺海濱。發展局局長甯漢豪昨日在「局長隨筆」指，渠務署近年的工作除了雨水和污水處理排放服務，還有建設東九兩海濱。今年年底前，當局會逐步落實多個海濱項目，包括灣仔水上運動及康樂主題區（第四期）、大角咀櫻桃街另一渠務設施的公共空間，以及數個位於啟德跑道區私人發展項目的休憩空間，讓維港兩岸海濱長廊的總長度由現時約26公里延長至27公里，目標在2028年更延伸至34公里。

茶果嶺項目先駁通再優化 甯漢豪指，渠務署提前完成翠屏海濱，把觀塘和茶果嶺串連，打通長約1.7公里的海濱，配合觀塘污水泵房上蓋的項目，提早完成部分茶果嶺海濱，落成開放茶果嶺海濱公園，為市民提供多一個優質的海濱公共休憩空間；又指項目體現了「先駁通、再優化」及「一地多用」原則兩個重要政策目標。

而渠務署署長彭雅妮則表示，署方積極把「河畔城市」的概念融入河道活化工程之中，以及透過優化渠務設施，融合公共休憩空間，期望能改變市民對渠務設施的既有印象。渠務署工程師（排水工程部）黃焯倫指，在「活化翠屏河」計劃下，把長約一公里的敬業街明渠活化成翠屏河，並沿河興建6條設有座位或觀景平台的跨河通道，以駁通河的兩岸。整項工程原定2024年完成，但為加強觀塘海濱及茶果嶺海濱的連繫性及暢達性，工程團隊決定提早完成翠屏海濱的跨河通道。