調查：家庭人數愈多 愈不滿簡約公屋

【本報訊】近兩屆政府先後推出過渡性房屋及簡約公屋計劃，以紓緩公屋輪候壓力。有關注基層住屋團體就簡約公屋的選址及市民需求進行調查，結果顯示，逾九成受訪者曾聽聞簡約公屋政策，但有近四成人不了解項目選址、供應單位數目以至落成年期等細節；家庭人數愈多的受訪者對簡約公屋評分愈低。團體指不少人考慮到簡約公屋只住5年，跨區搬遷需轉校轉工令申請意欲大減；並指集中資源加快增建傳統公屋，更能確切解決住屋問題。

關注基層住屋聯席早前訪問了約270位居於油尖旺區、葵青區等不適切居所的基層市民，當中逾五成表示家中有15歲以下子女共住在不適切居所。調查顯示，在現時8個簡約公屋選址中，以啟德世運道項目最受歡迎；其次為牛頭角彩興路項目，以及柴灣常安街／常平街項目。而受訪者對同區或鄰近地區的簡約公屋會有較高評分。

對於入住相關項目的考慮因素，選址地點仍是受訪者最關注，達5.7分；其次是社區配套、租住年期等。團體指，不少受訪者了解到簡約公屋屬過渡性質，只可住5年，若然併合考慮跨區搬遷需轉校或轉工作，須重新適應另一社區生活等成本下，亦降低了他們的申請意欲。

90%受訪者倡資源改作公屋 調查顯示，有九成人認為，將興建簡約公屋的資源，用作興建更多傳統公屋，或是提供津貼予輪候人士，會更實際。團體亦指出，值得當局關注是，多達三成人不同意或非常不同意再興建更多簡約公屋，指寧願集中資源增建公屋單位，避免在簡約公屋住滿年期後，有機會重回惡劣劏房居住。