共創明Teen覆蓋面細 貧童恐成年也未受惠

團體倡每期名額增至2萬 對象擴至高小 港府去年8月推出「共創明『Teen』計劃」， 協助清貧學童為未來定下目標，力爭上游。香港社區組織協會昨日公布一項調查，發現雖然有近八成受訪貧窮兒童希望參加該計劃，但該計劃受助對象名額不足，部分清貧學童未能受惠。社協建議港府增加每期計劃的參加人數，並擴闊受惠對象。

社協於今年7至8月期間，以網上問卷訪問逾300名貧窮兒童，探討他們對計劃的期望及建議。結果發現，79.4%受訪者表示希望參加計劃，主要原因是希望增廣見聞、拓寬眼界，以及獲得更多學習機會，反映清貧學童對計劃觀感正面，但由於計劃受助對象限於每年2,800名貧童，以致覆蓋面不足，加上參加者年齡門檻亦收窄至初中，排除了高小清貧學童，反映目前正等候參加計劃的兒童，恐怕已屆成年亦未能受惠。

月均一次師友會面效用成疑 調查又發現，有62.1%曾參與計劃的受訪兒童表示與師友見面的時間太少，認為目前平均每月一次與師友會面的次數有待增加；有約25%兒童表示未能與師友透過計劃建立關係，反映部分師友或難以發揮生命嚮導員的角色；另更有40.6%兒童表示目前財政支援金額只有一萬元太少。

此外，社協又透過希望量表，評估計劃的受訪者希望程度，以及受訪者的動力分數，分別是10.46分及9.66分，總分20.12分，較香港大學兒童發展基金計劃參加者的評分22.9分為低，反映兒童對個人的未來路向有較低程度的希望，以及較低達到目標的能力和方法。

社協認為，改善兒童貧窮問題需要提升個別家庭的脫貧能力，是個人、家庭和社區的責任，政府資源最豐富，實責無旁貸，建議增強計劃的規模、深度和寬度，包括把受惠人數由目前第一期的2,800人，增加至每期兩萬名貧窮兒童，並擴闊受惠對象至小四至小六的清貧學童；又建議增加計劃的活動次數及時數，譬如每兩星期接觸一次、全年接觸不少於100小時；另將計劃啟動資金及獎學金增加至合共兩萬元。