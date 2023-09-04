高鐵復運 部分班次仍取消

【本報訊】受熱帶氣旋「蘇拉」影響，來往香港西九龍站至內地的高鐵列車服務一度受阻，昨日大部分短途列車恢復正常，但仍然有個別前往廣州南和深圳北的班次取消。長途列車的班次亦有接近一半要取消，包括多班前往潮汕的班次。受影響的乘客可到高鐵西九龍站排隊或在12306平台辦理改票或退票。