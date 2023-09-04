油麻地1.5米長石屎從天降 嚇煞街坊

【本報訊】颱風「蘇拉」襲港後，市區再有舊樓發生塌石屎事故。油麻地上海街500號一幢唐樓天台，昨午有一幅約1.5米長石屎突然鬆脫剝落，飛落行人路後碎裂，部分石屎彈落行車線，幸而事件中無途人或汽車被石屎擊中，惟已「嚇親」街坊，有巿民見狀即時報案。執法人員及後到場圍封上海街一段行人路及行車線，而有關部門，及後亦派員到場處理及調查。

舊樓外牆難堪日曬雨淋 受蘇拉影響，本港自上星期經歷連續多日烈日當空情況，在陽光暴曬下，普遍市區持續逾攝氏30度以上高溫，不少舊樓石屎亦因受熱而膨脹；惟日前蘇拉橫掃本港，帶來暴雨及強風天氣，令不少大廈承受額外龐大壓力，有機會令石屎、批盪等因而鬆脫，甚至下墜。

事實上，今年7月，旺角區在一個月內發生多宗「天降石屎」情況，其中在旺角寶安大廈再度出現冧石屎情況時，屋宇署亦曾解釋指，在同一大廈單位先後兩次批盪剝落情況，已不排除是受大雨和高溫天氣影響，而致使出現再次剝落的情況。由於天文台昨日發出天氣預測，指今日懸掛一號戒備信號，受熱帶氣旋「海葵」影響，本港將連續多天陰晴不定，更有機會下大驟雨，這均有機會加劇舊樓外牆的老化壁脫情況，市民外出時必須注意。

此外，中華電力有限公司表示，昨日中午前已完成為所有受超強颱風蘇拉影響巿民的復電工作，並衷心感謝巿民的耐心等候及諒解。中電亦感謝相關政府部門，在復電期間與中電的緊密合作及提供協助，令復電工作順利進行。