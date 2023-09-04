促妥善處理後續 回收廢木再造

【本報訊】本港在2018年經歷超強颱風「山竹」吹襲，大量樹木遭連根拔起，滿目瘡痍；為有效循環再造被廢棄的樹木，政府在2021年於屯門曾咀發展園林廢物回收中心Y‧PARK［林‧區］，收回塌樹廢物，以及其他如新年回收桃花樹等一般園林廢物，經打碎或以原木回收狀況，經工藝處理，再造成不同用品。

然而，面對是次「蘇拉」吹襲本港，導致當局累計收到逾1,500宗塌樹報告，根據情況不少樹木如山竹經歷般被連根拔起，亦有大量粗大樹幹被吹至折斷，散滿行人路及車路。原以為由環境保護署負責管理的Y‧PARK，會善用是次風暴的情況作公民教育，推廣廢木再造的宣傳；又或是向市民作出呼籲，如何正確處理鄰近的大型樹幹枯枝等，卻未見有任何公告。

可借鏡台日發展再生能源 昨日亦有西貢區區議員在將軍澳街頭進行簽名行動，要求政府妥善處理塌樹，指巡區時仍發現有不少塌樹阻擋道路未被清理，更稱清理塌樹工具主要使用電鋸等，清理一棵塌樹都需要花費不少時間，望部門可倣效內地及其他國家經驗，善用「碎木機」加快移除全港塌樹效率，並將「木碎」再回收；區議員又指將會在區議會反映。

事實上，香港鄰近地區如台灣、日本等，當地的廢木循環再用技術相當完善，甚至作為材料用以發電，既可成為再生能源，亦可作農業、工藝品等活化再用，相信本港應可借鏡。