逾千塌樹阻路待清 山泥傾瀉 危機飆升

蘇拉甫去 海葵逼港 今早掛1號波 超強颱風「蘇拉」吹襲本港後造成廣泛破壞，風暴過後各區塌樹處處，市面有不少垃圾雜物需要處理，當局接獲逾1,500宗塌樹報告，在極多塌樹及受損建築有待清理之時，另一熱帶氣旋「海葵」又殺到，進入本港800公里，天文台表示今早掛1號風球。即使打風不成亦會連日下雨，令人關注塌樹及山泥傾瀉的潛在危機，而政府移走塌樹的進度亦備受考驗。當局昨日出動公務員協助善後，而發展局亦指轄下包括樹木管理部門等已展開大規模巡查行動，加緊處理受颱風影響的招牌、樹木、棚架等。有樹木專家憂慮山坡塌樹會增加山泥傾瀉風險，促政府吸取教訓嚴肅選樹，種植適合及具抗風力的樹木，減少日後塌樹情況。

「蘇拉」過後市面滿目瘡痍，塌樹處處。政府出動共100名公務員協助，日前有法援署、差估署和工貿署人員，到沙頭角、東涌和鯉魚門，協助臨時庇護中心的長者返回安老院，移走沙包，清理路面。民政及青年事務局局長麥美娟表示，大澳的水位仍未退卻，昨日再有公務員到當區協助居民，政府人員、鄉議局、關愛隊和不同組織協助大澳居民做好防風措施，有民政處人員擔心道路受阻，亦在辦公室留宿，以便協助居民。

須加緊巡查招牌 樹木 棚架 另外，發展局亦發文指轄下部門包括屋宇署、各樹木管理部門及工務部門，已展開大規模巡查行動，加緊處理受颱風影響的招牌、樹木、棚架等，以免對公眾安全構成潛在風險。文中呼籲市民保持警覺，樹木和構建物特別是招牌，有可能在颱風及大雨過後變得不穩，帶來安全隱患。市民外出時應時刻保持高度警覺，盡量避免在樹下或招牌下長時間逗留，亦應與圍封地點保持安全距離。同時呼籲土地擁有人及物業管理人員，應盡快為轄下構築物及樹木，完成檢查及進行適當的風險緩減工作，免生意外。

中華樹藝師公會會長歐永森指，政府在善後塌樹情況時，可考慮放寬權限讓民間清理，不受限於各種框架，相信可加快善後；亦可使用「碎木機」加快速度，因塌樹一般都受蟲蛀或三尖八角，難以整棵回收，碎木後如外國般設置有機物廢物區，可將這些物料堆肥。

專家籲審視植樹品種規劃 歐又指，政府也應審視每次颱風過後都有大量塌樹，不應為種而種，而是要有更好的設計及選樹，特別在山坡上的樹木不抗風，倒下的樹會令泥土鬆脫，也難以在短期內補種，大大增加山泥傾瀉風險。

環保署回應指，為了配合各政府部門盡快清理塌下來的樹木，已在颱風蘇拉吹襲本港前，在市區和新界區預留了5個臨時塌樹廢物收集區。署方會把收集到的合適塌下來樹木進行中央回收及循環再造。

發展局回應指，已統籌各個工務工程部門資源，協助路政署按緩急先後處理倒塌在道路上的樹木殘枝。為減低市民出行的不便，路政署已經大致處理好在主要幹道及主要巴士路線行車道上的樹木殘枝，預計可以在今日早上繁忙時間前完成。路政署承建商為配合工作安排，一般會將樹木殘枝暫時寄存在承建商的工作站，及後再按環保署應急計劃送至上述收集點。