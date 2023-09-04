香港仔街市甩漏多 開幕延誤 冧石屎

耗資逾2.5億元翻新的香港仔街市，工程在2021年11月展開，原定在14個月內完成，即街市在2023年1月左右可以重新營運，但由於工程延誤，政府一拖再拖，延至5月中才開幕。

有議員在街市啟用前實地視察，事後批評熟食檔的出餐區沒有設置出入口位置，使檔販需要繞道而行出餐或收餐，而且熟食檔廚房煙罩過少，使商戶難以安裝煮食爐，再加上座位數目不足，不便商戶營業，又指當局在乾濕貨檔中為不同的魚檔建設一式一樣的魚缸，但相關魚缸對大部分魚販而言並不實用，使很多人需要拆除重新安裝，認為做法浪費公帑，呼籲政府在進行其他街市現代化工程時要慎重考慮設計安排。