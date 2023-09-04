香港仔街市甩漏多 開幕延誤 冧石屎
【本報訊】翻新街市多甩漏！屬於首個「街市現代化計劃」項目的香港仔街市，不單止重啟日期一拖再拖，而在翻新重開不足兩個月竟然發生「冧石屎」事故，街市一樓通往閣樓梯間部分範圍懷疑有天花物料剝落，範圍約2呎乘3呎，剝落位置鋼筋外露。
耗資逾2.5億元翻新的香港仔街市，工程在2021年11月展開，原定在14個月內完成，即街市在2023年1月左右可以重新營運，但由於工程延誤，政府一拖再拖，延至5月中才開幕。
設計被批評 配套亦不足
雖然街市新增冷氣系統，亦新設獨立儲存室放置豬隻屠體，內部設計曾被批評「甩漏」多，配套亦不足。
有議員在街市啟用前實地視察，事後批評熟食檔的出餐區沒有設置出入口位置，使檔販需要繞道而行出餐或收餐，而且熟食檔廚房煙罩過少，使商戶難以安裝煮食爐，再加上座位數目不足，不便商戶營業，又指當局在乾濕貨檔中為不同的魚檔建設一式一樣的魚缸，但相關魚缸對大部分魚販而言並不實用，使很多人需要拆除重新安裝，認為做法浪費公帑，呼籲政府在進行其他街市現代化工程時要慎重考慮設計安排。
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