街市翻新無下文 殘舊悶熱點樣忍

預留20億做得一個 5大目標繼續拖 由於不少街市又殘又舊、污穢不堪，又沒安裝冷氣，導致人流稀疏。政府早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元，推行為期10年的街市現代化計劃。但至今只有一個香港仔街市完工，即使完工亦「甩漏多」，餘下的5個項目中，部分沒有時間表，當中包括啟用逾40年的牛頭角街市。有學者認為10年項目勢必超時，若然超時需向官員問責；有議員促請政府壓縮重建或翻新的時間，研究加快建築程序，又促請政府交代現代化街市的路線圖和時間表。

食物環境衞生署提交觀塘區議會的文件，公布牛頭角街市翻新計劃，指該街市自1981年啟用至今逾40年。由於土地面積的限制，街市內的部分攤檔面積細小，通道亦較狹窄，以現今的需求而言，未能有效配合租戶日常營業，亦造成管理問題，而街市內的設施日漸老化，影響市民購物的環境，惟翻新至今時間仍然欠奉，只拋出3個臨時短期街市的擬議選址徵詢區議會意見。

街市翻新的主要範圍包括重整街市和熟食中心，重新規劃攤檔、擴闊通道、扶手電梯及街市入口；安裝空調系統；活家禽攤檔採用嚴謹衞生規格的櫥窗售賣方式設計，內設專用屠宰室及增設豬隻屠體暫存室等。在街市關閉及全面翻新期間，考慮鄰近合適地方設置屬臨時性質的短期街市，3個擬選址包括牛頭角公園7人足球場、彩霞道休憩處及牛頭角下邨公園，距離現時牛頭角街市分別3至5分鐘路程，可容納貨櫃式短期攤檔約40至56個。

議員促政府交代時間表路線圖 食環署亦就3個短期街市的建議選址徵詢相關政府部門。經詳細考慮相關情況及各方意見後，在牛頭角公園7人足球場興建臨時短期街市整體客觀而言較為可行，惟仍需要待觀塘區議會在本月5日的大會討論。該署亦考慮安排部分牛頭角街市租戶調遷至臨時短期街市，待完成翻新工程後，再安排該等租戶遷回至翻新後的牛頭角街市。

九龍東直選議員顏汶羽稱，據他了解，政府會在2024年將項目提交立法會作諮詢，並在工務和財務委員會申請撥款，期望先興建臨時街市，預計翻新工程能在2025年動工，街市能在2027年完成翻新。對於竣工日期，他坦言「遲就一定遲，（重建）講咗20幾年，但依家總叫有個方案」，認為現時時間表無辦法再加快，因需要計算撥款和其他行政程序。他又指若牛頭角街市延誤開幕，將「影響20萬人」。

顏汶羽促請政府交代現代化街市的路線圖和時間表，因工程不但影響商戶，更影響市民。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣同意相關要求，又相信政府有能力壓縮程序，指早前曾要求當局盡快重開荔灣街市，而當局亦答應要求，反映當局有能力壓縮程序，建議政府研究方法加快建築程序。

學者指若計劃超時官員需問責 實際上，食環署在去年10月提交葵青區議會的文件指出，建議全面翻新或重建北葵涌街市。葵青區議員郭芙蓉指該街市已非常殘舊，加上附近交通不便，區議會亦一直追問食環署有關街市翻新的進度，但暫時沒有任何資料，她擔心由諮詢到重建工程竣工起碼要10年時間，再加上鄰近將有大型公屋邨落成，人口急增，希望政府能夠加快推進有關項目。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，街市翻新無期，憂街市現代化計劃10年內未能完成， 斥食環署辦事不力拖得就拖，認為如果計劃超時完成，官員需要被問責。

食環署回覆本報查詢時表示，在6個全面翻新或重建項目中，首項全面翻新香港仔街市已竣工，街市於今年4月26日開業，而荔灣街市已於今年2月關閉以進行翻新工程，預計最快可於2024年農曆新年前重開，餘下4個項目嘅擬議全面翻新或重建工程進行準備和諮詢工作。其中，該署一直與區內人士及持份者就牛頭角街市項目的相關主要環節保持溝通和聯繫，聽取意見。

街市設施殘舊，影響市民購物的環境。（馬竟峯攝） 6個街市翻新進度 楊屋道街市：政府沒有交代楊屋道街市現代化的時間表。 荔灣街市：荔灣街市已拆卸預備重建。