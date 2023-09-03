冰鑑春秋：台韓都成了日本小弟？

為了護航日本排放核污水，南韓總統尹錫悅大啖海鮮，想要安撫南韓民眾，卻被大罵舔日；台灣這頭蔡英文並沒有像打高端疫苗那樣親自示範，而是推出原子能委員會洗地，想要用專業包裝讓台灣人接受日本的「善液」。

台灣原能會指出，氚在自然界中多以氚水的形式存在，就以最極端情況來計算，利用福島以氚濃度最高上限值排放的水製成海鹽，其中水分佔3%，每公斤海鹽的最高氚含量為45貝克，人要攝取超過222公斤的食鹽，才會超出世界衞生組織食品氚含量不得高於一萬貝克的規定。如果再依成人每日食鹽攝取量上限為6公克換算，要連續吃100年以上，才有可能輻射超標。

乍看之下似乎言之成理，可如果海鹽受到污染，海洋中的廣大生物又要怎樣避開輻射污染？單吃食鹽可能不容易超標，可是所有的海鮮一起加下去，難道也不會超標？或許短時間內不容易察覺異狀，但經年累月下來，到底會對身體產生甚麼樣的影響？又有誰真正做過科學實驗評估？

核污水令人畏懼的，正是它會在環境中逐漸累積，即使眼前看似沒事，那麼後代子孫呢？台灣四面環海，一旦污染出現，請問民眾可以往哪裏逃？正常的政府，應該是對日本排放核污水提出質疑，要求派人實地了解整個作業模式與科學評估結果，拿到數據後再開公聽會或說明會與民間討論決策。但南韓與台灣卻選擇毫不懷疑全盤接受，幾乎像是日本委派的推銷員一般大力宣揚核污水安全無虞，綠營媒體甚至連核污水都不提，而堅稱只是「處理水」，這樣的態度無怪被人視為日本的小弟。

當小弟當到被大哥餵毒都欣然接受，這樣的小弟，還真是義氣過了頭啊！