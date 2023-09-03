自成一家：誰才是民族滅絕黑手

美國對華態度兩面三刀，一方面派出多名高官先後訪華，擺出一副尋求合作不對抗的態度；另一方面又繼續在台灣等問題上煽風點火，日前更宣布再制裁部分中國官員，理由是這些官員強行把藏族兒童送入寄宿學校接受普通話教學，是「強制同化種族」。美國此說簡直是惡人先告狀，在「強制同化種族」方面，美國認第二，無人敢認第一。

美國的建國歷史不足300年，印第安人在更早以前就已居住在美洲大陸，並形成三大文明。至1776年，美國發布《獨立宣言》立國，奉行白人至上主義，開始強制同化原居民，將印第安人塑造為一個野蠻、低等的族群。據美國印第安人寄宿學校治愈聯盟的報告顯示，歷史上全美共有367家寄宿學校，印第安兒童就讀比例高達83%，校方禁止印第安兒童在校期間講民族語言、着民族服裝、實施民族活動，意圖抹去其語言、文化和身份認同。正如法國思想家托克維爾所言：「美國的體制、習慣與思想對所有種族都具有令人驚訝的融化力量，能極快地消融與同化大量其他美國的外國人群。」美國才是民族滅絕黑手。

反觀中國有55個少數民族，憲法規定：「國家根據各少數民族的特點和需要，幫助各少數民族地區加速經濟和文化的發展。」例如，在少數民族地區實行雙語教學，也尊重他們的宗教信仰。

話又說回來，隨着社會的發展，全球每年有大約80種語言消失。少數族裔語言文化的流失，本身是一種自然發生的現象。中國各省市經濟活動不斷融合交流，如果少數民族的孩子不學講普通話、不學習漢字，將來又如何謀生呢？如果以封閉方式來保存文化的獨特性，少數民族的生活會很窮困。這本身就是一對天然存在的矛盾。