筆下風雲：老人政治力不從心

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾日前會見記者，期間突然僵住不動逾30秒，即使助手提示亦呆若木雞，令場面非常尷尬，也是一個月內第二次出現類似情況。至於總統拜登的「出事」頻率更高，上任以來起碼絆倒至少7次，美國老人政治問題嚴重，令人慘不忍睹。

麥康奈爾和拜登，前者81歲，後者今年生日亦81歲，如此耄耋老人，好應該頤養天年，弄孫為樂，偏偏他們依然戀棧權位，霸佔政壇高職。但歲月不饒人，繁重政務是否一個老人所能承擔，從二人健康情況堪憂已是有目共睹。

更可怕是，上述二人並非美國政壇之中最老，快將82歲佛蒙特州議員桑德斯（Bernie Sanders）、89歲艾奧瓦州議員格拉斯利（Chuck Grassley），以及90歲加州議員范斯坦（Dianne Feinstein）仍然在「發揮餘熱」。事實上，美國65歲以上的議員比例，在參議院和眾議院分別為50%和32%，被嘲為「老人院」豈是無因。

過去美國以人才濟濟、朝氣蓬勃見稱，現在卻是老人當道、暮氣沉沉，如此世界霸主，早就予人力不從心之感。拜登甚至仍要繼續連任，誓要成為最老總統，如此紀錄是光彩還是丟架，大家心中有數。退一步說，即使拜登連任失敗，但以目前民調看，最有力問鼎下屆總統也是一個老頭。別看特朗普老得中氣十足，十分精靈，但老人家身體狀況「講唔埋」，隨時摔一跤便要了老命。

老人政治代表權力固化，既得利益集團根深柢固，一切因循守舊，難以破舊立新。而研究表明，人的認知能力在70歲後普遍顯著下降，吸收訊息和處理問題能力會大受影響。生老病死乃不可抗力，看來美國再不換一個年輕有為的總統上場，整體國力只會跟隨這些老人一樣每況愈下。