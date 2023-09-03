政情：鍾國斌歎佳餚 差啲食到瞓着覺

入鄉若能隨俗，旅程會更開心。日前展開歐遊旅程嘅紡織及製衣界前議員鍾國斌，依家正身處西班牙。儘管西班牙係歐洲諸國嘅一員，然而呢個地方嘅風俗可謂別具一格，尤其是好晏至食晚飯嘅生活習慣，外國人就未必咁容易適應，而鍾國斌就係頂唔順太夜至開餐，仲要食好耐，以致食神不敵睡魔，乜嘢佳餚放入口都冇晒味啦。

唔慣西班牙嘅作息 鍾國斌話去咗間「星星米芝蓮餐廳食，不過要8點幾先有位，啲嘢係好食同好靚，點知10道菜食咗3個半鐘，凌晨12點先食完。」雖然港人婚宴「八時入席，九點都未有得食」都係咁上下，但畢竟並非常態，難怪美食當前佢亦烏眉瞌睡。睇番鍾國斌上載社交平台嘅餐廳菜單，食材多以海產類為主，譬如扇貝、鰻魚、魷魚、吞拿魚、蟶子等都相當受港人歡迎；而出動到魚子醬做配料，足見呢一餐嘅消費水平。但礙於「周公急call」而搞到食之無味，未免有啲可惜。

對於鍾國斌喺西班牙用餐嘅遭遇，唔少網友都深有同感。前議員李華明表示「西班牙的晚餐是有名的長時間！」亦有人留言話「食咁耐同食到咁晏，都幾辛苦」。而教育界前議員葉建源就趁機獻計「記得學西班牙人瞓晏覺，咁就可以食夜啲了！」