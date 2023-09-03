政情：蕭偉強攜眷遊台中 避過颱風

出門旅行，須注意天氣狀況。勞工及福利局前局長蕭偉強前日喺社交專頁，上載佢同太太喺一個淺灘嘅合照。但見佢哋兩人喺晦暗陽光下，頭髮都被風吹到亂晒，瀰漫一片山雨欲來嘅氣氛。天文台唔係早就預報話打風咩？似乎返入室內會安全啲喎。

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其實蕭偉強同太太並非身處香港，而係去咗台灣。話說早幾日佢哋搭飛機出發往台中，當時仍在呂宋島以東嘅颱風「蘇拉」，蕭偉強就已經密切留意其動向，由於預料會逼近台中，佢不禁慨嘆「唔使跟咁貼吖嘛！」不過事情嘅發展係「蘇拉」忽然轉向，結果造就機會畀佢同相識逾半世紀嘅舊同學、與移居台灣嘅教友，齊齊攜眷一日遊，前往苗栗三義鄉，試作客家擂茶同時又品嘗客家菜，然後再到彰化芳苑，體驗當地嘅生態旅遊「海牛採蚵」。