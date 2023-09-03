政情：墮軌意外須規避 張欣宇倡用新科技

鐵路講求方便快捷，然而首要之務係安全。為防止有人跌落路軌，本港嘅鐵路已陸續裝上月台閘門，但日前仍發生離奇意外。曾任職港鐵嘅議員張欣宇（Gary）認為現有嘅安全防護系統，難阻自尋短見嘅行為，建議港鐵善用新科技，就月台路軌範圍進行實時分析，及早發現異常狀況，又促請政府參考民航建立具透明度機制，公開涉及鐵路運營嘅重大安全事故嘅調查報告，以便公眾掌握事實真相。

關於呢宗觀塘站發生嘅離奇意外，Gary相信係香港鐵路史上，第一宗出現車站月台設有幕門/閘門但乘客墮軌死亡嘅事件，至於是否全球首例則有待查證，但仍值得分析其發生原因、及未來改善方向。Gary認為事故應該無關機件故障或人為操作失誤，事關現時港鐵安裝月台空隙感應器系統（GHD），會藉住裝喺月台天花嘅感應器，以光學技術探測閘門之後嘅空間有無障礙物。而每當列車完成上落客，月台閘門同列車門同時處於關閉狀態，感應器系統會探測有冇乘客意外被夾喺閘門同車門之間。其實舊年都試過有乘客為咗拍攝新款列車而將相機舉高過閘門，從而被GHD所探測，一度觸發緊急停車機制。可見呢套系統都相對安全。

月台設計存安全隱憂 觀塘站嘅意外發生後，Gary向港鐵跟進事件，得悉有關系統並無故障，而當事人亦非跨過月台閘門跳軌，而係趁列車上落客期間，利用月台最後一道閘門同車身之間嘅空隙，「攝入」路軌範圍，待下一班列車入站時再跳出路軌。由於GHD系統唔會喺乘客上落列車嘅時候進行探測，所以無法應對事件。

雖然GHD系統處理唔到，但佢相信利用AI Camera之類嘅新科技，可以對月台路軌範圍進行實時分析，而及早發現異常狀況固然可以阻止不幸，亦大幅避免鐵路服務出現延誤。除咗硬件設施，Gary亦主張參考民航安全而建立一套具透明度嘅機制，以針對涉及鐵路運營嘅重大安全事故，如撞人、出軌、火警、水浸等。否則每次遇上事故，傳媒同議員只能從隻言片語之間，千辛萬苦還原事實真相，反而不利於公眾信心嘅建立。

張欣宇