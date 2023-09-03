灣仔食肆遇風匪 抬保險箱毀收銀機 掠逾萬元

天眼攝夜潛犯案 緝歹徒 打工仔在颶風下享受「風假」，但有賊匪卻膽正命平趁風打劫，其中灣仔一間餐廳不幸成為目標，賊人斗膽「富貴險中求」，前晚疑趁「蘇拉」最接近本港的時段作案，劫走逾萬元的財物全身而退，負責人直至翌日才得悉店舖失竊，無奈報案。另外，筲箕灣有壽司店同遭厄運，遭獨行賊撬閘潛入，掠走約3,000元現金。由於兩間受害店舖的「天眼」均攝下賊人身影，執法部門正循線展開追緝。

昨日中午12時許，灣仔軒尼詩道423至425號地下一間餐廳的負責人返回準備營業時，發現店舖各處有被搜掠痕迹，懷疑被竊賊趁隙「光顧」，立刻致電報案。執法人員到場調查，並且配合負責人進行點算，確認一個約值5,000元的收銀機被破壞，內裏約3,000元銀頭被盜去，另有一個載有一萬元的保險箱不翼而飛。

人員視察店舖環境，分頭進行搜證，期間翻查閉路電視片段，揭發竊案是在前晚發生，相信賊人是覷準颱風下「十室九空」、店舖防備鬆懈，趁機潛入店舖搜掠，在風雨中大賺一筆。人員將案件列作「爆竊」，正收集情報及追緝賊人歸案，暫未有人被捕。

筲箕灣壽司店失竊$3000 另外，昨午約2時半，執法部門收到筲箕灣愛禮街1號一間壽司店的職員報案，指他返店查看時，赫見門口鐵閘留下被撬痕迹，店內收銀機亦被撬開，機內空空如也，相信本來存放的大約3,000元現金已經落入賊手。人員奉召抵達現場，隨即向職員了解情況，以及檢視閘門損毀情況，其後透過「天眼」片段，查出案件牽涉一名獨行賊「趁風打劫」，現正追查他的身份及下落。