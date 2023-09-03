保養行車隧道 捉緊深宵數句鐘

【本報訊】為減低對市民生活影響，路政署維修道路大多只能在假日及夜間進行，尤其凌晨時分，車流量最少，正是路政署為轄下公共道路及附屬道路設施進行維修保養最繁忙的時間。路政署維修工程師與承建商人員會避過日間煩囂的交通車流，把握深宵短短數小時，進行維修保養工程，令歷經30年以上的公共道路構築物，既能讓道路使用者安全使用，同時可以保持光潔明亮。

開源道隧道 每晚封路6小時 為配合「地區事項統籌工作組」的改善市容計劃，路政署和運輸署選定了13條行車隧道進行徹底清洗及翻新。路政署自1986年成立以來，負責維修保養的道路構築物，已由當時約1,020個，增至2023年第二季約5,254個，當中包括一般行車道、快速公路、行人路、橋樑、隧道、路燈、交通標誌牌、防撞欄、欄杆和安全島標柱、路旁斜坡等，目標為改善市容。

路政署表示，環境保護署對於工程產生的噪音非常嚴格，尤其對於夜間工程，故需要盡量減低噪音對附近居民的影響，並壓縮工程時間。以觀塘開源道行車隧道為例，該路段已超過30年歷史，署方每晚只能封路6小時，預計需時40日方可完成整個翻新工程。

負責維修的公共道路構築物中，有32%，即1,600多個構築物均超過30年或以上年期。針對使用年期較長的結構，署方維修合約中加入「主要定期檢查」的安排，需要全面檢查，例如測試混凝土的碳酸化作用、檢測鋼筋保護層是否足夠等。

日常需要進行道路安全的檢查，包括每半年進行一次常規檢查，以及每兩年進行一次詳細檢查，從而安排所需的維修及清潔工作。