澳門消息：規劃14年澳門第二間公院年底分階段啟用

【本報訊】在澳門，規劃14年的第二間公立醫院、離島醫療綜合體將於年底分階段投入使用。綜合體由澳門政府與北京協和醫院合作營運，將引入新服務和高端醫療。

澳門共有5間醫院，其中山頂醫院是公立醫院，但未能完全滿足市民的需求。澳門政府早於2009年籌備在路氹興建離島醫療綜合體，計劃經過多年修改後，2014年動工，去年完成主體建造工程。主體工程包括綜合醫院、康復醫院、護理學院、員工宿舍大樓等，提供約1,100張病床。

本地長者學生免費 澳門政府將與北京協和醫院合作營運，引入新服務和高端醫療。年底啟用後，將先提供腫瘤醫治、體檢、醫美及急診等服務。

籌備辦公室主任李偉成稱會開始專科門診，以及分流山頂醫院或者公立系統中輪候時間比較長的專科門診。首先完善腫瘤綜合治療為主，因為這間醫院投資了相當大部分的資源在防療及影像學檢查設備。相當部分腫瘤病人，需要依賴外地的資源去治療，投入服務後，希望這部分的病人不需要再舟車勞頓去其他地方接受治療。

收費方面，長者和學生等可免費；而非本地居民須收全費。北京協和醫院將派出50人到澳門負責營運及管理，澳門也將公開招聘約475人。

澳門立法會議員陳亦立說，來自北京和澳門的人手在早期需要磨合，醫療體系不同，本身臨床的操作可能很多時候都會有不同。可能他們的專家教授要和澳門醫護人員，要有慢慢的接觸、學習和交流，才能形成一個比較好的團隊。

在綜合體啟用前，澳門政府推動培訓醫護人員。今年6月起，派出6名專科醫生到北京協和醫院接受不多於一年的培訓，下階段將培訓30名住院醫生，提高澳門人員醫療水平。