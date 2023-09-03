機場客運量未回復 着陸費回扣難補足

星洲多哈搶佔前茅 航空樞紐陷困局 香港航空樞紐的地位自通關復常至今仍未回復，運輸及物流局指出，機場管理局將推出折扣計劃予航空公司，鼓勵它們復飛香港，又說會檢視現有航權，擴大空運運力。航空政策學者指出，本港客運量較外國滯後，又指着陸費只佔航空公司營運成本很小部分。經濟學者則批評港府過去對復常「過於樂觀」，「歎慢板」推出措施吸引航空公司在港訂航點，令本港跑輸外國機場，促設短期補貼，加快回復香港航空樞紐的角色。

運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌表示，明白香港的國際航空網絡對鞏固和提升香港國際航空樞紐地位的重要性，因此機管局將推出「着陸費回扣早鳥優惠計劃」，以提供財政誘因鼓勵各航空公司復飛來往香港的航班，加快重建香港國際機場的航空連繫，亦會不時檢討對航空服務的需求，適時與香港的民航夥伴展開航權談判，以擴大空運運力及回應市場需求，擴大香港的航空連繫。

學者批評遲開關導致落後外地 香港中文大學商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，本港機場的客運量只回復至疫情前的60%，但對比倫敦希思路機場已全面復常；新加坡及廣州的機場亦回復至少90%，香港機場因港府遲決定開關，致落後於外地。他認為，提供着陸費回扣「航空公司當然高興」，但指相關費用只佔其營運成本較小部分，重點在於旅客量及人員人手，「計啱條數就會嚟」。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認同提供財政誘因的做法，但認為港府及機管局過去對復常「過於樂觀」，介入的步伐過慢。他指出，本港於新冠疫情間不斷「熔斷」航班，「趕走」外國航空公司，至今不少航點仍未回復。近日出遊泰國的他說，所乘搭的廉航居然可使用主機坪，而航班列表皆為本港航空公司的航班，足證慘況。

李提到現時多哈及新加坡機場的客運量均名列前茅，已建立的聯繫不易改變。而外國航空恢復本港航班成本不低，尤其他們已轉飛新加坡等新機，回來牽涉額外燃油、人力成本，因此「着陸費回扣」金額需足夠抵銷額外成本，更甚是由港府補貼來港航班時間，豁免着陸費、代付航班的地面服務費，甚至是部分燃油費，並訂定上限，加快恢復香港航空樞紐的角色。

海天中轉大樓試行 助拓展客源 另外，林世雄提到，新落成的海天中轉大樓已於上周三（8月30日）開始試行運作，預計今年內正式全面啟用。今後，經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境旅客，毋須辦理香港的出入境手續，便能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機閘口，旅客進出更方便，有助拓展大灣區的客源。

另外，目前海天中轉大樓與澳門口岸之間的接駁巴士服務已首先開通，來往珠海口岸的服務則將於下一階段展開。屆時，香港一直與珠海機場積極發展的「經珠港飛」客運中轉服務亦將會正式開通。