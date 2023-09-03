公社科內地團增至26個 一日團縮減

【本報訊】新學年公民與社會發展科的內地考察團，由22個增至26個，其中一日團減至3個，其餘則以二至5日團為主。教育局局長蔡若蓮昨表示，疫情後已開始恢復內地考察團，須適應學校人手和內地安排才辦一日團，現時內地考察已運作半年，故作出相關調整，希望學生珍惜機會，參與考察活動。

蔡續稱，新學年的3個一日團中，其中一個為廣州團，會安排九龍和港島學校的學生坐高鐵往當地，而維持一日團的原因是基於實際情況，如有部分特殊學習需要學生，不適宜過夜或考察太長時間。另外，考察團日數將增加二至5天，並計劃增加考察地點，包括上海、重慶等廣東省以外省市。除了以文字分享學習成果，亦會以專題討論、短片或網頁等方式呈現。

4.3萬高中生完成考察 現時有43,000名高中學生完成考察行程，蔡若蓮稱，若個別學生因患病或家中有事等原因而未能參與考察團，當局會作出跟進，學校則須解釋，並安排其他學習方式。如果學生臨時因傷病未能參與，在新學年可以再次參加考察團。蔡若蓮指，內地考察是課程一部分，希望學生珍惜機會，到不同地方交流，深入體驗國家最新發展。

她又指，考察團與旅遊不同，老師的角色非陪同學生遊覽，也不能由家長陪同子女出遊，學生要自行學習。有學生參與其他學校舉辦的考察團不理想，指每間學校的教學重點和進度有不同，考察團要配合學校教學情況，和學生的學習需要作出合適的安排，完成行程後再進行成效評估。