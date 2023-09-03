市區更新 促開放參與打擊圍標

【本報訊】市區更新步伐緩慢，有政黨昨就如何加快有關工作舉辦圓桌會議，出席會議的包括議員陳學鋒、陳恒鑌以及發展局副局長林智文、市區重建局執行董事區俊豪、土地及建設諮詢委員會主席黃澤恩、香港專業人士協會常務副主席陳東岳等人，他們認為市區更新工作必須多管齊下，並讓市場有更多的參與，甚至加強打擊「圍標」等。

區俊豪表示，2014年起市建局以「規劃主導」的市區更新模式，於多個舊區推展4R項目，更新舊區已建設環境；近年亦完成油旺市更概念藍圖，協助政府增加規劃裨益。然而，樓宇老化問題日趨嚴重及發展潛力下降，重建將較過去面對更多及更大的挑戰，需要政府更多的政策支持及更大的市場參與。區強調市區更新工作必須多管齊下，結合「重建與復修的相互配合」、「新樓設計水平與舊樓樓宇狀況的雙提升」及「新土地與舊土地相互支援」三方面，才能令市區更新得以可持續地發展。

倡沿用內地片區發展概念 黃澤恩認為，市區更新過程中，居民及地區各持份者參與的意義及重要性。市區更新是不應亦不可能由市建局獨力承擔，必須讓市場有更多的參與，否則市區更新難以持續。而過程中，政府應透過增加經濟誘因、擴大發展規模及精簡發展流程等，鼓勵市場參與市區更新。他又認為現時「圍標」問題依然嚴重，不但大幅提高樓宇維修的成本，更會阻礙維修、甚至嚇退業主，故政府必須在這方面加強打擊「圍標」及支援業主組織維修。

陳東岳就市區更新的融資安排提出多項建議，包括建議當局引進內地「片區發展」的概念，研究可否將一個片區/小區的更新項目交予市場負責，政府則提供財務及稅務的支持，如向私人企業提供扣減稅款安排；當局亦可考慮就小區的重建發行債券，為項目提供融資，並讓小業主亦有另類渠道參與重建；研究成立樓宇維修基金，在每宗物業交易，向基金支付樓價某個百分比的金額，此項維修基金由政府管理，用以支持市區舊樓維修的費用。