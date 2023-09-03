蔡若蓮：學齡人口結構性下降

【本報訊】本港適齡學童數目大減，2023/24年度小一班級數目續跌。教育局局長蔡若蓮昨表示，當局不是要「殺」、「消滅」一間學校，指5間小學獲派0班，只是代表不能參加統一派位。她重申，減班不是要「殺校」，如條件許可，校方可改用私營方式，或採用其他方案辦小一，若收生情況改善，可重新參與派位。

根據最新出爐的《小學概覽2023》，全港共79間小學小一需要減班，合共減少90班，佔全港小學約15%。現時沙田為小一減班的重災區首位，有8間小學共縮減11班小一，其次為葵青、元朗及黃大仙，各削減10班小一，這些區均有部分學校需要減多於一班，最終更有44校僅能辦一班小一。

蔡若蓮在電台節目上解釋，本港學齡人口下降問題，並非過渡性，而是結構性情況，故小一入學人數只會更少，開班人數亦因應銳減。蔡表示，要處理適齡人口下降問題，可以把學校合併、將校舍搬遷到新發展區和停辦學校等方式改善。

整合資源 北角兩官校合併 蔡續指，教育局作為辦學團體，會把北角兩間小學合併，以整合資源提升教學質素，且善用現有教學資源；加上由官校以身作則，相信可帶頭進行工作。她認為，將學校合併非新鮮事，是整合資源的好方法，若學校或辦學團體收生不足，可積極考慮此方案。