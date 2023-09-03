存款保障額擬升至80萬 時機惹議

【本報訊】存款保障委員會建議調高存款保障額，由現時50萬元提高到80萬元，惹起社會疑惑提高保障額原因及時機。存保會主席劉燕卿昨解釋，港人收入及存款過去10多年已大增，令現有的保障變相不足，而所提的建議是參考國際標準，並平衡銀行額外成本後訂立，以加強存戶保障。

稱參考國際標準 劉燕卿昨電台節目上表示，自就建議展開公眾諮詢以來，市民關心為何此時建議提高保障額及應該增多少？她解釋，調高至80萬元的建議是建基於過去兩年裏，根據國際標準所做的自我評估等而得出。現時國際標準要求對至少90%存戶提供全額保障，舉例2011年保障額增至50萬元後，當時獲全額保障的存戶比率約有91%。但是過去十數年，隨着大眾的收入和存款漸增，比率近年已跌至約89%，低於國際要求，因此認為現在是適當時候作出調整。

至於金額方面，劉提到存保計劃是保險制度，提高賠償金額時，保費自然會增加，由銀行承擔。當提高保障額的幅度愈大，銀行業界的財政負擔亦愈大，銀行或將額外成本轉嫁給客戶。再者，建議的保障金額已能追上累積通脹，亦令存戶的實質存款保障增加20%；亦將增加獲全額保障的存戶數字，由約83萬至超過2,100萬，佔存戶總數超過92%，高於國際最低要求。

劉續指，建議的保額額對業界的財政負擔可以維持在可控水平。在成本可控的情況下，加上銀行之間的競爭，應可減低銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能性，並稱本港的保障額已經高於亞洲不少地方，例如日本、南韓、新加坡等。她促請市民於10月12日前向該會提出意見，預計於2024年初公布諮詢結果，目標是在2025年初或之前實施相關的建議。