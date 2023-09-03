不合理門檻假招聘 務須把關復嚴懲

出盡法寶請外勞 承建商要求具英語能力 本港勞動力短缺，勞工處將在明日（4日）推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。不過近日有承建商招聘本地工人，大幅提高門檻，有「假招聘」之嫌。政府昨日強調當局有把關，如果發現僱主在4個星期本地招聘過程中提出不合理的要求，而招聘的職位要求與工種不符，有關僱主申請會被拒，且一年內亦不可以再申請，重申會定期到勞顧會匯報和討論。

「補充勞工優化計劃」容許26個非技術工種輸入勞工，明日起接受申請。然而申請未開始，有建造業界指有承建商招聘本地工人條件過於嚴苛，加入要求工人具英語書寫能力等條款，惹提高門檻之嫌，被質疑是「假招聘」，意在減少聘請本地勞工以外勞代替。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局會保障本地工人優先就業，外勞工資亦確保不低於本地工人工資中位數，避免淪「廉價勞工」，若申請的僱主招聘條件過於嚴苛，聘請要求與工種無關，難以證明該僱主在本地無法請人，或有合適本地工人仍不聘請，當局會就此把關，有關僱主不會獲批輸入外勞，一年內不得再申請有關計劃。至於勞工界希望補充勞工計劃設配額及「煞停機制」，孫玉菡稱會定期到勞顧會匯報和討論。

發展銀髮族婦女勞動力 除輸入外勞外，孫玉菡認為要解決人手不足問題，長遠而言需要用好本地勞動力，例如鼓勵屬退休人士的「銀髮族」繼續工作，和釋放婦女勞動力。而為了釋放婦女勞動力，當局在新學年會推出課後託管服務計劃，涵蓋5個區合共50間小學，令有需要的學童，放學後繼續留校直至晚上6時至7時。同時位於深水埗的首個「社區客廳」預計年底前會投入服務，讓劏房戶的學生可在「社區客廳」內，由其他家長看管和照顧，幫助釋放婦女勞動力。

5萬綜援戶打風無錢收 孫玉菡指深水埗的項目由商界免費提供用地3年，佔地7,000至8,000呎，由政府出資並由非政府組織營運，初步計劃以會員制，為劏房住戶提供洗澡、食飯和日常活動空間，亦希望在當局提供服務外，促成社區鄰舍互助。劏房戶家庭可以在社區客廳煮食、小朋友做功課，甚至洗澡，減少住在劏房對他們成長的影響。

另外，大量社會援助個案在蘇拉風暴影響下，未能如期收到今個月款項。孫玉菡指風暴下銀行業未能結算，約5萬人受影響，已要求銀行加緊處理，而絕大多數個案戶口已收到錢。

孫玉菡