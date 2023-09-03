醫健：伶牙俐齒：植牙需從長計議 植體周圍炎要了解

近日在社交媒體上看到某香港境外的植牙廣告，竟然提出不要補牙建議直接種牙的荒誕主張，說得植齒跟剪髮美甲一樣輕鬆隨意。其實植牙需要從長計議，也要了解植牙後可能發生的問題，千萬不要以為植牙便可一勞永逸。

筆者認為植體周圍炎（peri-implantitis）為植牙中一個最令人頭痛的併發症。植體周圍炎顧名思義就是植體周圍的組織包括牙齦和牙骨發生炎症，輕則牙齦發炎流血流膿，重則牙骨萎縮，最後植牙鬆脫，後果可大可小。近年文獻指出，有牙周病病史、清潔不佳、沒有定期進行植牙維護性治療的人士患上植體周圍炎的風險為高。

牙周病病人尤其當心 以牙醫學界對植體周圍炎的認知，其成因跟牙周病大同小異，都是牙菌膜積聚牙齦邊引致周邊牙齦牙骨組織發炎然後缺失。所以，患上牙周病的病人容易患上植體周圍炎。當然，相比起未曾治療或未完全受控的牙周病人，牙周病已妥善控制並定期維護的病人的風險已減低很多，也可以放心植牙。

清潔很小事 不做大件事 植牙跟真牙一樣，需勤加清潔才可避免發病。患者多看輕牙縫清潔。其實植牙植體比真牙牙腳闊度為窄，牙縫清潔要更深入更要多花時間。看似平凡的保養卻是減低患病機會重要的一環。

植牙脆弱 勿有事才求醫 很多人忽略定期檢查牙齒或植牙的重要性。每人對口腔疾病的敏感度不同，有人輕微發炎已感覺到並求醫，亦有人發病嚴重到牙齒要脫落才感覺有問題。正因為牙周病或植體周圍炎可以如此隱蔽地惡化，因此定期檢查並在發病早期就對症下藥十分重要。

有事脫了植牙種過就可以了？ 植牙要脫並不如剝牙一般輕鬆，植牙與牙骨結合後較難用脫真牙的方法去剝，大機會需要開手術弄走周邊部分牙骨再移除植體。有植體周圍炎既已損失部分牙骨，移除手術再損耗一部分，以後要再植牙恐怕難度大增，或要補骨、托鼻竇，植體種植位置角度也可能要將就（compromised）。

簡單總結而言，植牙不是不行，但是先處理好牙周病，定期清潔和檢查才可以讓它長期為你效力，不然幾年貨仔又回到起點，甚至更差的境況。牙科醫生陳溢謙