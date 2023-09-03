多區大樹連根拔 外出留神

【本報訊】本港時有樹木倒塌事故，颱風下更加頻繁，不但造成財物損失，更危害市民性命安全。昨晨超強颱風「蘇拉」降至8號風球後，本報記者前往鯉魚門一帶視察，發現海面偶有湧浪，區內多棵大樹連根拔起，有花圃磚塊石屎毀爛，連同樹木枝幹散落地上。不少居民、商戶早有對策應付颱風威脅，預先以木板和沙包防汛，而民安隊亦有派員到場巡邏，協助居民善後。

車輛泊路邊被壓頂 居民羅先生指，今次風暴威力較預期高，亦耳聞有年輕人追風期間「行都行唔到」；另有餐廳負責人表示，鯉魚門水位在前日早上達到最高峰，當日下午至懸掛10號風球期間，水位已慢慢退卻，至昨晨落在2.9米左右。他續指，今次已預先作好防風防水準備，幸好無造成損失，惟狂風令店面堆積較多雜物，需時收拾，估計今日便可恢復營業。

與此同時，本港多區俱有塌樹報告，部分樹木阻礙交通。屯門山景邨有一棵約25米高大樹塌下，壓毀路邊指示牌、欄杆，以及停泊在路邊的一輛客貨車和一輛私家車，執法部門已聯絡有關車主到場善後。此外，前晚10號風球生效時，西灣河興民街有多棵大樹倒塌，壓住多輛的士和私家車，需要消防及相關部門處理。