南豐新邨太陽能板連環飛落街

【本報訊】颱風肆虐，小心頭頂！前晚8時許「蘇拉」風力最烈時，鰂魚涌基利坊21號南豐新邨受到強風吹打，當中安裝在大廈天台的多塊鋅鐵及太陽能板，難抵風勢吹襲甩脫，從天台飄墜而下，分別掉落兩幢大廈之間及基利坊位置，在風聲雨聲中發出隆然巨響。據了解，該些物件下墜途中，擊毀多個單位的冷氣機及窗戶，個別鋁窗窗框被砸彎、玻璃粉碎。另有被砸爛的石屎飛彈入屋，有泊街的士亦懷疑遭砸中損毀。

西區天台組合屋墮街砸車 而在大約兩小時後，執法部門接獲一名車主報案，指他早前將客貨車停泊在西區堅尼地城厚和街一咪錶位，期間上址一幢大廈天台組合屋被吹起飛墮落街，壓毀其座駕。現場所見，客貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂，執法部門正聯絡該組合屋的屋主助查，而大廈管理公司及受影響單位的租客已通知業主返回處理。

至昨晨10時許，涉事客貨車及組合屋殘骸仍留在現場，有待清理善後。有大廈居民落樓時目睹情況，透露該屋原本放在大廈25樓天台，屋內放有洗衣機及乾衣機等物品，惟居民前一晚緊閉門窗，加上外面風雨瀟瀟，事發時未有聽到任何異響。