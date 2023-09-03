靈猴無儲打風糧 入餅店搵食

【本報訊】超強颱風「蘇拉」正面撲向本港，天文台亦一早預告會發出8號甚至更高的風球，不少市民提早買餸，街市及超市的蔬菜、麵包被搶購一空。在颶風襲港下，火炭穗禾苑一隻猴子疑似「搵唔到嘢食」，走入一間餅店取食物，引起街坊圍觀，最後搶走一包包裝容易撕開的食物，走到附近梯間立即開餐。女店員不敢輕舉妄動，多番叫喚，更伴隨數聲尖叫，「出去啦，冇嘢食啊」。

有在場街坊拍攝短片後在網上分享，直擊整個過程。影片開始，猴子身形健碩，坐在蛋糕雪櫃上，有女店員多次說「出去啦，冇嘢食啊」。隨後猴子動身，觀察四周尋找食物，並走向店舖門口右方麵包位置。女店員不敢出手驅趕猴子，更害怕到尖叫，惟有再次「勸喻」，「返去啦，走啦」。

拿走一包貨 即到樓梯開餐 猴子身手靈活，爬至餅乾產品陳列櫃上，把數個食物推倒，像在挑選心儀食物。之後拿走了一包較容易撕開的食物，便迅速走出店外，去到樓梯位直接享用。

奇事吸引多個街坊圍觀，不時聽到笑聲。有男街坊形容猴子「幾大隻」，亦有市民指猴子「肚餓啊」。看到影片的網民留言表示，「佢真係好肚餓」，亦有網民認為「其實佢（猴子）都冇惡意嘅，攞完嘢食就走，唔會傷到人」。

漁農自然護理署回覆本報稱，早前接獲市民報告指有猴子在火炭一帶出沒，該署已派員到場調查，並會加強巡邏，如有需要會驅趕或捕捉滋事的猴子。