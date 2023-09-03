洪水困18黃牛 2牛BB疑沖走

命懸一線 主人拒消防拯救 超級颱風「蘇拉」襲港帶來狂風暴雨，天文台在前晚8時許懸掛10號風球，期間上水有黃牛群疑被洪水圍困，更傳出兩隻牛BB被洪水沖走，命在旦夕，不少市民及相關機構報案求援，幸好救援人員到場視察後確認牛牛無受暴雨威脅。另一方面，受風暴潮影響，本港沿岸地區水位較平常潮汐高，沙田城門河的河水上漲，將部分單車徑變成水道，四處散落樹木的碎枝斷葉；區內亦有個別道路水浸，交通受阻。

昨凌晨零時許，有社交媒體專頁指上水有18隻黃牛被水圍困，當中兩隻牛BB不敵洪水遭沖走，其餘受困黃牛亦命懸一線。有關人士致電向消防通報，消防員其後在上水救護站對開石上河發現被困牛群，惟經聯絡牛主後，對方拒絕消防員拯救牛隻。香港牛物種保護協會主席何來留意到相關消息，於昨凌晨1時23分就事件報案，但獲執法部門回應指需要現場目擊者，何其後公開發出呼籲，促請市民致電機構熱線，協助提供牛隻資訊。

本報記者事後到場視察，石上河洪水已逐漸消退，而現場仍有至少9隻黃牛逗留，其中5隻在河道邊行走，另外4隻則在河中草地躺臥休息。執法人員及消防在場跟進事件，觀察過牛群狀況後，判斷牠們無即時危險，隨即收隊離開。

城門河水淹單車徑 死魚漂浮 此外，蘇拉襲港適逢天文大潮，根據過往紀錄，本港每次颱風襲港或天文大潮，沙田城門河水位均會上漲，更不時會溢出淹浸河邊行人路及單車徑，天文台亦曾指今次颱風期間，城門河以及西貢、大埔等低窪地區，最高水位有機會與2018年「山竹」襲港時相若。

昨晨11時許，記者視察城門河一帶，見到河水水位明顯上漲，不時隨浪勢拍打上岸，其中一段約百米長的單車徑被河水淹沒，水深近腳眼位置，至於河道兩旁亦布滿樹木斷枝，甚至見到死魚漂浮，附近不見人蹤。相若時間，暴雨造成沙田亞公角街近恒信街道路水浸，導致車輛難以通過，工人接報到場，涉水疏理現場坑渠，以待積水消退。