員工風後上班 僱主應提供合理安排

【本報訊】勞工處提醒僱主，應在熱帶氣旋及暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排。僱主亦應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。

當局籲彈性處理 勞工處表示，在熱帶氣旋或暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難，而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒個別僱員的情況而彈性處理，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作，或有較寬裕的上班和復工時間。

由於颱風和暴雨均屬無可避免的自然災害，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的的工資、勤工獎或津貼。僱主應了解事件成因，仔細考慮個別僱員情況，不應輕易處分或解僱有關僱員。

僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定。

僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因8號熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效期間，或超強颱風後的「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定，可被檢控。