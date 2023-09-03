受風球延誤聆訊人士 明早需到庭

【本報訊】司法機構昨宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號仍然生效，昨日所有法院和審裁處的聆訊會延期。原定於9月1日或9月2日出庭而受8號熱帶氣旋警告信號影響的人士，包括陪審員，除非已另行得到通知，否則須於下一個工作天（9月4日）上午9時30分到達法庭。

而原被傳召於9月1日到高等法院等候抽選為陪審員的人士，則毋須到法院，司法機構將另行書面通知。至於原被傳召於9月1日到死因裁判法庭等候抽選為陪審員的人士，須於下一個工作天上午9時30分出庭。

法院/審裁處的登記處及辦事處於下一個工作天照常辦公。登記處恢復辦公前，法庭使用者亦可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處的電子服務，但在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的文件將視作於登記處重開時收到。

前赴者眾 籲提早抵達 預計前往法院的人士眾多，特別是高等法院、區域法院和西九龍法院大樓的法庭使用者，由於進入法院大樓時需接受保安檢查，更應提早抵達（尤其在繁忙時段），以預留充足時間接受保安檢查。