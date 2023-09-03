前天文台長：眼壁近岸受破壞 市區避劫

【本報訊】超強颱風「蘇拉」襲港造成廣泛破壞，前天文台長岑智明昨在社交平台撰文表示蘇拉近岸後，風力減弱，蘇拉的眼壁結構明顯受破壞，尤其是東部，最強部分只在本港以南掠過，使市區未受到颶風侵襲，風暴潮沒有天文台原先估計大，吐露港破紀錄預報亦沒有兌現。他慶幸本港避過一劫，並說：「否則將軍澳爆玻璃的情景會比比皆是 」。岑認為，天文台需要做更多研究，提升風暴潮預測的準確度。

香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武分析，指蘇拉接近本港時，威力明顯減弱，而蘇拉是環流緊密的系統，較山竹的體積小，因此颱風的影響範圍較細。梁解釋，當年山竹破壞力較大的原因是它屬於較大的颱風，會引起風暴潮，把大量海水大範圍推進岸邊，引致嚴重水浸。

指風暴潮預測誤差較大 梁又指，颱風移動路徑亦會影響破壞程度，蘇拉接近本港時，與岸邊平衡；而山竹襲港時則角度較大，容易引起水浸的情況，加上蘇拉的中心氣壓較山竹高，推扯海水的能力不及山竹，所以不會引起嚴重的水浸。梁續稱，天文台對蘇拉引起風暴潮的預測誤差較大，但科學不會百分百準確，只可以「盡做」。

岑智明早前社交平台發文指蘇拉的威力驚人，又指蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，是自1979年荷貝襲港後首次。另外，天文台在9月1日曾預料吐露港的最高水位於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右。