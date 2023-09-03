數百機取消滯300客 480航班獲准復飛

【本報訊】颱風「蘇拉」襲港，本港前日（1日）的航班升降大受影響，全日共取消了460班航班，機場禁區內曾有近300名旅客滯留。隨着颱風對本港的影響漸退，機場管理局昨日表示，航班將逐步恢復，並批出480班航班復飛，而首班離港的航班亦在昨早11時15分出發。當局提醒，因天氣及航班安排仍存變數，旅客前往機場前應先確認航班。

國泰航空則表示，旗下CX139前往澳洲悉尼航班，於早上11時15分起飛。另外，國泰稱留意到旅客滯留，特別是往英國及加拿大人士，故會於今明兩日（3至4日）分別加開一班往英國及加拿大的航班。

旅客往機場前宜先確認 大灣區航空則表示，因受惡劣天氣的影響，昨日（2日）的航班需要取消或延遲。不過隨「蘇拉」逐漸遠離香港，以及在適合航班安全運作的天氣情況下，預計昨晚較後時間可開始恢復由外站飛返香港的航班；又料大灣區航空航班今日能陸續恢復正常。

據機管局的網頁，大部分離港的航班會延遲，亦有部分航班已取消，包括往三藩市、新加坡、吉隆坡、上海等的航班；至於抵港航班方面，昨日中午前則大部分航班已取消。