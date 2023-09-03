蘇拉威力強 釀1545宗塌樹 86人因風受傷

雜物遍地交通大受影響 水位已復常 前晚起猛烈襲港的颱風「蘇拉」漸遠並減弱，天文台昨晚改發1號戒備信號。經歷一晚10號風球，昨早人流於8號風球下漸復，不過市面已滿目瘡痍，遍地冧樹、雜物，當局收到逾1,500宗塌樹報告、21宗水浸及兩宗山泥傾瀉報告。港府稱已指示各部門在安全可行的情況下開展善後工作，包括清理道路上的塌樹和雜物等，大致完成清理主要道路和巴士路線的障礙物，另恢復港鐵基本列車服務，務求讓社會盡早回復基本正常運作。

熱帶氣旋「蘇拉」9月1日晚最接近本港，天文台於當晚8時15分發出10號颶風信號，是繼2018年山竹後再度掛10號波，街上吹起陣陣強風，雨勢亦強勁。

石屎毀爛 枝幹散落 10號風球生效逾7小時後，天文台昨凌晨3時40分改掛8號強烈熱帶風暴信號，記者昨晨前往鯉魚門一帶視察，發現海面偶有湧浪，多棵大樹連根拔起，有花圃磚塊石屎毀爛，連同樹木枝幹散落地上。周邊不少居民、商戶早早以木板、沙包防汛，民安隊亦到場巡邏，協助居民善後。居民羅先生說，今次風暴威力較預期高，亦耳聞有年輕人追風期間「行都行唔到」。

鯉魚門有餐廳負責人表示，前日早上水位最高，而在10號風球期間，水位已慢慢退卻；今次已預先作好防風防水準備，幸好無造成損失，惟狂風令店面堆積較多雜物，要時間收拾，今日便可恢復營業。

另外，本港發生1,545宗塌樹，部分樹木阻礙交通。渠務署確認21宗水浸個案。政府收到兩宗山泥傾瀉報告。86名市民（48男38女）在風暴期間受傷。民政事務總署在各區開設40個臨時庇護中心，有520人入住。

隨着蘇拉風力減弱並逐漸遠離本港，天文台昨午4時20分改掛3號強風信號，市面人流回復。港府表示，各區受到不同程度的影響，會按優次推展善後工作，開通主幹道及清理和修復其他受影響的道路，亦協助早前在臨時庇護處所暫住的長者返回護老院舍；及到東涌鄉一帶清理，移除路面上的垃圾和被強風吹倒的樹枝和落葉等。

急巡查鬆脫受損建築 發展局指出，屋宇署亦巡視各區主要街道，辨識鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毀建築物所帶來的安全隱患。如樓宇業主無法即時跟進潛在危險個案，部門會安排政府承建商即時處理。各樹木管理部門亦會特別巡查，移除已倒塌的樹木，檢查並清理高人流車流的地點有潛在風險的樹木。