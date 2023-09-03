私人參建首置盤計劃碰壁 港府擬調整置業階梯

【本報訊】樓市下滑，居屋反應不如前，首置上車盤私人發展商又無興趣參與，房屋局擬調整置業階梯。房屋局局長何永賢表明，最高與最底層階梯有升有降，要適當時需思考，最初置業階梯只是三級，置業階梯不能不斷加。有議員指當局要思量未來對首置盤的影響；亦有團體向政府提交施政報告建議，針對青年提供置業選擇。

何永賢早前稱，隨着社會及經濟發展，私樓愈升愈貴，公屋及私樓差距愈來愈遠，居屋再向上至私樓的差距亦擴闊，令政府先後推出首置盤、新私人參與的「樂建居」；而公屋之上亦再加一級，亦即是綠置居，令階梯增加。惟何認為社會及政府要思考，最初的置業階梯僅三級，不能不斷「加好多級出嚟」。

有議員直言，現時部分房屋階段重疊，主因是經濟差，市民難向上流動。亦有議員關注居屋訂價機制，當面對樓價下滑時，會出現如新一期居屋開售價，與同區私樓「割價」呎價相若，影響認購意欲。惟對於政府應否制訂靈活調整置業階梯措施，包括是否因應樓市逆轉而縮減資助房屋計劃，議員梁文廣指將向當局跟進，亦要求政府研究首置盤是否與私樓有重疊，必要時應啟動調整安排，減少對房屋供應影響。

有人建議參考星洲 調整房策 新一份施政報告下月出爐，不少政黨、團體紛紛獻計。有社團就建議在私人參建居屋項目中，推出混合業權，讓供得起但首期不足的青年人可先買一半業權；另一半則由房屋委員會或房屋協會擁有，並向青年人租賃，當青年人有足夠首期時才回購，助他們「上車」。另有建議重訂如首屆特區政府提出的自置居所七成為目標，參考新加坡做法，以目標來調整現有資助房屋政策。