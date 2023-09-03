針對富戶加戶下月落實 嚴打濫用公屋多管齊下

【本報訊】近期公屋富戶問題引起社會熱議，新上任的房屋署署長羅淑佩，出席首個房屋委員會會議時稱，將會確保最近修訂的打擊濫用公屋安排，以及優化的「富戶政策」及「加戶政策」能在10月順利落實。但對於有房委會委員提議檢視「富戶政策」的豁免年齡界限，羅淑佩則拒絕有關建議，指一般在分配社會資源時會對長者採取較寬鬆的態度，貿然收緊安排或會引來反響。

資助房屋小組委員會5月通過一系列新措施，有助加強打擊濫用公屋，同時優化「富戶政策」和「加戶政策」。具體措施包括要求公屋租戶入住公屋後，每兩年申報已持續居於單位和是否擁有本地住宅物業；加強作出虛假陳述的公屋租戶和申請者的罰則；以及將「定期暫准居住證」的期限由最長12個月縮短至最長4個月等。

當局拒絕收緊豁免年齡 對於有委員建議房委會應該就「富戶政策」下，對所有家庭成員均年滿60歲或以上的公屋住戶豁免安排進行檢討，研究提高有關年齡。羅淑佩則稱，現時公屋全長者戶的住戶大約有接近19萬，佔公屋住戶總數24%。她擔心，若收緊有關豁免安排，部分住戶或會因家庭資產超出限額而要遷離公屋，而他們未必有固定收入負擔生活開支；鑑於分配社會資源時會對長者採取較寬鬆的態度，若果貿然收緊安排或會被指罔顧長者福利和需要，故拒絕有關建議。