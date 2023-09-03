居屋樓王4年丟空 勁賺395萬揭露漏洞

放盤標榜清水樓 當局補鑊追究 近期樓市下滑，私樓屢現蝕讓個案，不過位於深水埗的新進居屋王凱樂苑卻有交易一枝獨秀，業主以清水盤持貨4年，轉手勁賺近400萬元，令人嘩然，房屋署隨即展開調查，了解是否涉及有人曾瞞報或虛報資料。本報記者向促成交易的地產經紀查詢，對方辯稱，單位有人住過，只是沒有裝修執整過，故仍屬「清水樓」。有議員就形容，整單交易予人觀感較差，即使單位曾有人居住，但未知居住多久，房署應調查並嚴格把關，以免令公眾感覺居屋淪為炒賣工具。

翻查房屋委員會網頁，凱樂苑2019年落成入伙，於今年1月至7月的成交總數有85宗，其中兩宗成交價均逾800萬元，而最高價一宗交易更以綠表價838萬元易手，實用面積629平方呎，每實用平方呎價達13,331元。

中介聲稱有人住過 只是無裝修 中原地產西九龍長沙灣喜盈分行高級分行經理吳家俊說，該宗交易為E座高層4室，屬原裝清水單位，可作3房套房間隔，望開揚市景。原業主於2019年10月以442.79萬元購入單位，單位未補價，持貨近4年，最初開價900萬元，最後以838萬元成交，轉手帳面獲利395.21萬元離場，單位升值89%。

記者追問單位屬清水樓，吳家俊則聲稱，單位有人住過，只是沒有裝修執整或拆牆等，故稱之為「清水樓」。吳又說，近年政府新建的居屋大單位多為400至500多平方呎，故以該單位的4年樓齡和600多呎的大小，在現時居屋市場來說屬少見及受家庭客歡迎。而該單位能賣至800多萬元，他亦稱是「真係咁啱」，近期樓市回落，居屋400至500多平方呎的單位價格均有下跌，但此類600多呎，且樓齡新的單位則未受市況影響。

議員促嚴格把關 挽回公眾信心 議員梁文廣認為「居屋應該要用來住，不應該用來炒賣」，購買居屋時房署應要界定何謂「實際居住需要」，才可防止居屋變成炒賣工具，否則就如此個案一般，「有住過即係住幾耐？有住過可以畀人無限想像空間。」若原業主僅住了數個月至一年，對比其入伙年期仍是短，未必屬實際居住需要，予人觀感不佳，房署需調查及嚴格把關，挽回公眾信心。

而議員江玉歡則相信此類個案仍屬少數，但公眾會關注公共資源是否獲得善用。她希望政府能再檢視整個房屋政策，例如檢討申請公屋或居屋的入息限額等，同時也要統計有多少類似個案，持續關注居屋會否淪為炒賣工具的趨勢。

房署回覆本報查詢時稱，注意到有關成交的報道後，已就懷疑涉事單位展開調查工作，包括聯絡懷疑涉事單位的業主會面、到單位視察及要求業主提供所需文件，以了解單位居住情況。若發現有任何違規情況，署方必定嚴肅跟進及採取適當行動，包括法律行動。

根據資助出售單位業主與房委會於買入單位時所簽訂的買賣協議，有關物業須由其本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住。倘買方及其家庭成員事前未得房委會書面同意，不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求買方將單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由買方負責。房屋組

房署稱正了解是否涉及有人曾虛報資料。 圖為凱樂苑該宗交易同類型單位的平面圖。 江玉歡 中原地產西九龍長沙灣喜盈分行促成該宗交易。（高嘉業攝）