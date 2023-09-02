笑看天下：英國再向印太戰略傾斜

英國國會下議院外交事務委員會周三發表報告，呼籲美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），把日本與南韓納入其中，共同開發先進嘅防禦技術；同時英國亦應尋求加入由美國、日本、澳洲與印度組成嘅「四方安全對話」（Quad）。英國雖然係「日已落」國，但始終不肯面對現實，想方設法向美國、日本等示好，希望共同研發高端科技如網絡、人工智能、高超音速及反高超音速技術等。中國屢斥這兩個組織反華，係重拾冷戰思維，並指東南亞國家對這兩個組織嘅擴張也會感到緊張。

要言之，該報告係對英國印太政策嘅全面評估。「印太」作為當代國際關係概念嘅淵源，可追溯至日本前首相安倍晉三首個任期提出嘅「自由與繁榮之弧」倡議，以及第二個任期之初提出嘅「亞洲民主安全之鑽」。據《外交政策》2021年報道，正是日本官員喺2017年推銷印太概念，吸引籌謀拉攏印度嘅特朗普政府外交團隊，令印太布局進入美國外交政策並延續至今。英國都唔想執輸，於2021年3月首次詳細闡述「向印太傾斜」戰略，作為該國數十年來安全、國防、外交政策最大變革嘅一環。呢個變革，可視為脫歐後重新定位為「全球化英國」，也被視為對中國嘅地緣政治地位日益重要嘅回應。

講開又講，英國國防大臣華禮仕日前辭職，他警告全球於未來10年愈趨不穩，促請政府切勿削減軍費。華禮仕回顧4年任期，曾處理俄羅斯前間諜中毒案、阿富汗戰爭、蘇丹衝突和俄烏戰爭等，並成功爭取增加國防開支；佢覺得未來世界變得更不穩定，係投資國防嘅時機。將佢嘅「偉論」結合英國下議院外交事務委員會嘅報告，無非再向印太戰略傾斜，針對中國和平崛起而已！