自成一家：中國是否不宜投資

美國商務部長雷蒙多在訪華期間與北京達成多項協議，包括成立出口管制和商業問題兩個小組加強溝通，算是為近年持續緊張的中美關係帶來一股暖風。但雷蒙多指中國愈來愈「不宜投資」的言論，卻意外地引發兩國政府一場口水戰，這恐怕是雙方之前都預料不到的。

根據最新數據顯示，在華的外商直接投資今年第二季只有49億美元，比第一季大減76%，相比去年同期更下跌近九成。從這個數字來看，外資確實用行動對中國經濟前景投下不信任一票，雷蒙多的看法並沒有錯。據雷蒙多所說，近年外資撤離中國可歸咎於多個原因，包括北京多次突擊搜查外國諮詢公司、新版反間諜法有許多模糊地帶等。但我以為，外企減少在中國投資規模的主要原因和美國有關。美國政府對中國實施貿易制裁，許多外資認為在中國投資的風險愈來愈高，於是紛紛外移。

然而，中國的營商環境有兩點是其他國家至今仍然無法比擬的，一是龐大的內需銷售市場。雖然今年中國經濟疲軟，可依然是世界第二大經濟體，外資最理想的做法還是在中國設廠生產，並在中國銷售。若貨品在外國生產再運到中國銷售，就會多了一層成本。二是中國勞動人口的教育水平普遍較高。相比之下，東南亞國家的人力成本比中國低廉，可是人力素質也偏低。而且不少國家工會的權力過大，工人不時罷工或示威，外資廠房經常成為示威者攻擊的目標。

中國是不是愈來愈「不宜投資」？從縱向比較來看，在國內外多重負面因素夾擊下，近年中國的投資環境的確不如以前。但橫向比較的話，其他發展中國家的整體營商環境仍然遠遠比不上中國。在可見的未來，中國依然是受外企歡迎的國家。