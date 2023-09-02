筆下風雲：科技封鎖證實失敗

美國對中國發起科技圍堵，所有高端晶片皆不賣給中國。然而，就在商務部長雷蒙多完成訪華之旅前夕，華為無預警地開售Mate 60 Pro新手機，比原定發布日期早了近半個月，迅即成為熱話。其用意十分明顯，就是向美國和雷蒙多「示威」，告訴美國：科技封鎖也無阻中國繼續發展。

這部新手機的晶片證實達到5G標準，而且具有衞星通話功能，為全球首款支持衞星通話的智能手機，技術方面有很大突破自不待言。現在大家好奇的是，其晶片究竟是華為或國內自家研發，還是透過友好國家輸入的美國晶片？姑勿論是哪一個途徑，都說明美國所謂的科技封鎖和晶片戰起不到作用，說是徹底失敗也不為過。

事實上，美國多個晶片巨企早已提出警告，華府不斷對中國晶片禁令升級，只會導致美國企業永久失去全球最大市場的所有機會，而不會令中國科技發展就此停頓。原因很簡單，中國是全球最大晶片市場，這些美企一直在中國賺大錢，盈餘亦會用於提升科技研發，互惠互利。但是拜登政府一意孤行搞封鎖，美企做不成生意之餘，中國亦不可能就此被卡脖子而不反抗，結果當然是加速了自主研發，終有一日擺脫對美國晶片的倚賴。屆時即使美企想同中國做生意，恐怕亦沒有生意可做了。

退一步說，就算華為今次使用的晶片其實來自美國，但它既然能大量生產，即意味它有辦法從美國以外的其他渠道獲得晶片，這不是又證明了美國對華的貿易禁令也是失敗嗎？有指雷蒙多訪華是為了G20峰會的「習拜會」鋪路，但美媒引述印度消息稱，國家主席習近平不會出席，是耶非耶仍有待觀察，但中國對美國不假辭色、排除萬難走自己的路卻是十分清晰。