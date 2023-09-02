強詞有理：虛假的自由

美西方一直標榜言論自由，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你說話的權利。」事實果真如此？誰信誰天真。美國社交網Facebook母公司Meta最近一口氣刪除了7,700多個據說與中國相關的帳號，理由是這些帳號充滿「垃圾假訊息」，旨在宣傳對中國的正面評論，並且發表對美國、西方外交政策的負面評論。Meta聲稱這是目前所知範圍最廣、產量最多的「認知作戰行動」。

實際上，美西方才是認知作戰的行家裏手。他們利用國際話語權，一方面輸出所謂的西方價值觀，一方面唱衰、抹黑及妖魔化中國等不友好國家，當中不知有多少「垃圾假訊息」。對美西方而言，宣傳中國正面評論就是「垃圾訊息」，只有批評中國政府的言論才是政治正確，這就是所謂的言論自由。曾經有西方學者和記者以自己在新疆所見所聞，駁斥所謂「種族滅絕」的無理指控，隨即遭到西方網絡暴力，甚至被西方媒體禁言。

世界首富馬斯克近日在社交平台發文：「在地球上，Facebook幾乎無處不在地操縱公眾輿論。」這種說法一點也不誇張。為甚麼大多數國家和地區對日本排放核污水集體沉默？就是因為美西方掌握國際話語權，他們說甚麼就是甚麼，美國縱容包庇日本排污，其他國家又能怎麼樣？台灣有位評論員在Facebook發表一篇批評日本排污的文章，隨即被下架，可見西方標榜的言論自由是多麼虛假。

難怪有媒體在西方國家採訪民眾，大部分受訪者對日本排放核污水竟毫不知情，即使少數人知道也認為排污沒有問題，因為美國是這樣說的。西方政府和媒體操縱輿論以及對民眾洗腦的能力，由此可見一斑。正如法國社會心理學家勒龐指出，群體追求和相信的從來不是甚麼真相和理性，而是盲從、殘忍、偏執和狂熱，只知道簡單而極端的感情。

西方政府和媒體就是利用群眾的盲目性，肆意顛倒黑白，混淆是非。當然，並不是所有人都會被蒙騙，許多國家明知日本排污禍害深遠，奈何沒有話語權，只能選擇沉默。因為他們知道，一旦反對日本排污，就會被美國視為不友好，隨時受到制裁。環顧全球，只有中國等少數國家旗幟鮮明地反對日本排污，既是為了自身利益，也是為了人類共同福祉，結果反遭西方輿論圍攻，這是哪門子言論自由！