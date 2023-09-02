龍吟虎嘯：朋友多多 敵人少少

政治這個東西，就是要把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的。美國前總統特朗普不信邪，為了「美國優先」、「美國第一」，不但對中國開打貿易戰、科技戰、國運戰，而且對歐盟、北約、加拿大等傳統朋友毫不客氣，要算帳、要減少援助，把美國的國際關係搞得亂七八糟。拜登上台，反其道而行，鎖定中國和俄羅斯是美國最大、最危險的戰略競爭對手，立刻修補與盟友的關係，迅速把他們搞到自己這邊來，要把朋友搞得多多的，以為這樣就能幹掉中俄。

比較之下，俄羅斯各方實力弱過中國。美國的戰爭布局、打代理人戰爭、全面封殺俄羅斯的準備工作已久，相對成熟，美國遂挑唆發起俄烏之戰。拜登的算盤是，先幹倒俄羅斯再幹倒中國相對容易。然而，拜登以中俄為對手的戰略決策完全錯誤，從根兒上講，中俄任何一個，美國不論糾集多少盟友都不可能戰勝，更遑論中俄聯合的力量，強過美國糾集的盟友力量，美國把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的，以為就能克敵制勝，但其實這只會給美國及盟友們帶來災難。

俄烏之戰打了一年半，中美國運之戰打了最少5年，在這兩大戰場美國都陷入了困境。對於俄烏戰爭，美國要想擺脫困境，一是放棄烏克蘭，和俄羅斯停火談判；一是將戰爭擴大，北約參戰、美國參戰，摧毀俄羅斯。然而這絕對是妄想，美國若要走這一步，那就是核戰爭下同歸於盡。

對於還沒有發生軍事衝突的中美國運之戰，拜登政府同樣陷入困難。5年來，美國對華打的貿易戰、科技戰、高端企業戰、外交戰、政治經濟戰、軍事威脅戰，無一達到目的，相反，美國自身還要受到相當損害。拜登打壓中國的思路和打壓俄羅斯是一樣的，最終要利用台灣問題，利用台灣「倚美謀獨」發起代理人戰爭，把俄烏之戰變成台海之戰。然而拜登弄巧成拙，對北京而言，武統台灣不受任何威脅，美國的挑釁只會加速北京的決策。