政情：響應夜市主張 梁繼昌籲半價睇9點半場

梁繼昌

點樣搞旺夜市，社會仍未有共識，但會計界前議員梁繼昌就響應有關主張，日前喺堅尼地城某戲院搞咗場電影放映會，結果當晚活動頗為成功，出席人士盡興而歸。事後佢忽發奇想，政府何不資助市民以半價睇9點半場？

戲院9點半場，到底同夜巿有咩關係呢？話說當晚放映會嘅主題係一齣港產片，導演亦有到場同觀眾交流，場面熱烈笑聲不絕，梁繼昌認為更加重要嘅係，大家可以開開心心睇完戲，散場之後都繼續喺堅尼地城一帶食飯、飲酒。

帶旺附近食肆酒吧 於是佢話，其實政府有冇諗過資助市民以半價入戲院睇9點半場？事關晚上要出街睇戲，就一定帶旺戲院附近嘅食肆或酒吧。前資訊科技界議員莫乃光認為梁繼昌嘅想法可行，喺社交平台貼文話「work 喎！無法啦，你啲橋點同啲二打六比較。」然後又標題「好橋唔使成日搬個孫女出嚟嘅。」

講起睇完戲到酒吧消費，難免聯想到各種佳釀紛陳，大家開懷暢飲。梁繼昌話有好多鍾意飲威士忌或者白蘭地干邑嘅朋友，係咪覺得政府都要免除呢類酒嘅課稅呢？