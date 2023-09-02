政情：憂打風新教師無薪 梁子穎倡照計出勤

梁子穎

打風導致開學日停課，學生哥就梗係開心啦，但教師就未必係咁睇。過去係中學老師，目前身兼教育工作人員總工會總幹事嘅議員梁子穎，話日前收到會員同教師嘅查詢，冀了解因惡劣天氣而停課，未能回校報到上班嘅薪酬計算事宜。之不過，月薪出糧嘅教師唔係享有「打風假」咩？

其實梁子穎係關注到，新入職或現職轉校任教嘅教師權益。話說梁子穎喺96年初執教鞭，因當年嘅9月1日係星期日，以致上任日期變咗係2日，結果該月嘅薪水只計算29日。由於今年嘅開學日撞正打風，教育局宣布所有學校停課，連帶本應喺尋日第一日到任嘅教師，可能要到下星期一先至正式上任，擔心會影響到佢哋9月份嘅薪酬。佢話日前已就此向教育局查詢，而局方就回覆話，會確保新入職教師薪酬不受影響。

雖然有教育局嘅「保證」，但梁子穎建議校方以可行形式令新教師順利到任並留有上班紀錄，譬如舉行網上工作會議，以便按其僱傭合約喺尋日開始計算薪酬，另一方面，梁子穎冀前線教師亦要利用停課假期做好開學準備工作。

教局：在家預備教材算上班 教育界議員朱國強亦都話，好多校長都討論新入職老師因打風無法返工嘅問題，有人甚至擔心9月1日至3日都冇人工，或影響到公積金計算日。而佢親自向教育局聯絡，所得答案係，新老師喺屋企預備教材時已算上班，故肯定有糧出。但佢都希望教育局有良好嘅溝通機制，統一發放訊息，以免造成混亂。