政情：唔知七小蝠入屋 張賢登盼添福

動物不請自來，到底係代表吉利，還是不祥徵兆？元朗區前區議員張賢登，最近就發現有外面嘅動物入屋寄居，然而呢啲「不速之客」並非貓、狗或自來雀，而係晝伏夜出嘅蝙蝠，仲要係7隻咁多添！

網友見到怕怕 究竟呢7隻蝙蝠，喺張賢登屋企住咗幾耐呢？答案可以話係一個謎。張賢登尋日喺社交平台貼文，話打開防風百葉窗「赫然發現7小蝠住在我家，竟一直懵然不知。」跟住又補充話「希望傻有傻福！」不過蝙蝠喺百葉窗倒懸嘅畫面，好多人睇見都心裏發毛，有網友留言話「Don't let me meet them」（唔好畀我遇見佢哋）。

蝙蝠入宅，喺風水玄學嘅角度嚟講，係吉祥、幸福嘅象徵，其糞便更被視為中藥材「夜明砂」，因此有網友形容「福臨門」；但喺衞生嘅角度，蝙蝠係多種傳染性病毒嘅自然宿主。有網友忠告張賢登「佢哋有好多傳染病，佢哋啲屎要剷走」，張就回答話「馬上掃入泥土施肥了。」至於張會否容許「七小蝠」同一屋簷下，咁就不得而知啦。