葵涌 黃大仙 搗住宅毒倉 4男女落網

執法部門根據線報及經調查後，於本周四清晨在葵涌一住宅單位，截查一名形迹可疑青年，在其身上及屋內檢獲總值約100萬元懷疑海洛英及冰毒，遂以涉嫌「販毒」拘捕青年。同晚，人員搗破黃大仙一個公屋毒品儲存及包裝中心，檢獲約值78萬冰毒及包裝工具，兩男女住客及一名女傭俱涉嫌「販毒」被捕。人員正追查兩宗案件的毒品來源及銷售渠道，不排除有更多人被捕。

兩案檢貨值近180萬 本周四清晨約7時許，旺角區執法人員在葵青區，進行代號「雷霆2023」暨「捍衞者」的掃毒行動，期間於和宜合道一住宅單位附近埋伏，並截查一名剛離開該單位的本地男子。人員於該名男子身上，檢獲5包共重約145克的懷疑海洛英、以及3包共重約87克的懷疑「冰」毒。

人員其後把該名男子帶返單位搜查，結果在單位內發現另外共重約500克的懷疑海洛英、約630克的懷疑「冰」毒、3張包裝紙、電子磅及一批毒品包裝工具。檢獲的毒品共重超過1,300克，總值約100萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名20歲本地男子，並把他帶走扣留調查。

另外，西區執法人員早前鎖定一名目標男子，懷疑他利用黃大仙橫頭磡邨一單位，闢作毒品儲存及包裝中心，把毒品交予其他拆家。本周四下午約2時，人員在邨內截查一名男子，當場在其身上搜出約25克懷疑「冰」毒。

被捕者包括一名印傭 其後，人員押解該名男子返回其橫頭磡邨的住所搜查，在單位內檢獲約1,277克懷疑「冰」毒及一批包裝工具。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」罪，拘捕該名姓李（50歲）男子、以及單位內一名姓洪（71歲）女子和一名32歲印尼籍女子。檢獲的毒品總值約78萬元，被捕男女已被帶走扣留調查。