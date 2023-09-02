醫局高層退休設宴 下屬受壓焗住畀面

位位收一千 敢怒不敢言 醫院管理局疑有醜聞再現。本報得悉，近日有醫管局高層退休設宴，期間疑強迫下屬赴宴，每位更需支付800或1,000元，不少員工對此感到不滿，惟因怕「得罪人」而敢怒不敢言。

據了解，醫管局總部一名李姓總經理早前安排於昨日（9月1日）設退休晚宴，醫院行政人員疑被迫參與，每名一級、二級行政人員需付800元；高級行政職員則需付款1,000元，惹得不少員工極為不滿，但卻因不想得罪上司，在感到壓力的情況下選擇忍氣吞聲，心底認定非參加不可。

指員工可自行決定是否出席 本報就事件向醫管局查詢，獲回覆稱已向籌辦有關聚餐的員工了解事件，確認有關活動是由員工自發舉辦，以歡送一名即將榮休的行政人員，員工可自行決定是否出席。當局已提醒負責籌辦聚餐的員工，應加強內部溝通，確保所有獲邀出席聚餐的員工，均清楚了解可自由選擇是否參與聚餐。

議員江玉歡認為，公司有同事舉行聚會非常普遍，尤其餞行、送別宴等，通常同組共事的員工都會參與。不過，雖然每間企業文化不一，但她認為這些活動並非屬於工作範圍，「通常都屬於自願性質」，公司應尊重同事的意願，絕不能勉強員工出席聚餐，「如果真係發生有強迫參與嘅情況，係非常不可取！」

她又稱，雖然今次事件未知確實詳情，惟醫管局作為大機構，「都應該唔想有員工投訴」，建議留意是否確實存在相關情況，避免令到員工工作時感到不快及對外界觀感不好。

設施陳舊服務差 屢爆醜聞 醫管局近年發生不少醜聞，除了接連有公院建築物結構掉落，令病人關注求醫時的安全；過去亦有不少醫護反映醫管局內部有不少人事問題，且過多行政、報告工作，徒添前線工作壓力亦無助改善服務。另外，早前更曾發生病人在急症室輪候逾12小時後，死於急症室傷殘人士廁所的的慘劇。