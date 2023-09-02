協助特殊學前童 第一層支援服務恒常化
【本報訊】為加強支援有特殊需要的學前兒童，社會福利署昨宣布，「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」由2023至24學年開始恒常化，並與「到校學前康復服務」融合。 政府已增撥資源，將「第一層支援服務」恒常化，並擴展至接近900間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需要的學前兒童、其老師及家長提供全面和適切的支援。
為籌備將「第一層支援服務」恒常化，社署已與不同持份者舉行多場交流會，包括教育局、衞生署、學前教育機構、服務機構、家長、相關服務單位的社工等，以聽取他們的意見和加深各持份者對服務的認識及落實服務安排。
融合到校學前康復服務
社署自2020至21學年推行為期37個月的「第一層試驗計劃」，為正輪候衞生署兒童體能智力測驗中心評估，或經該些中心評估為有邊緣成長發展問題等兒童提供早期介入服務。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：