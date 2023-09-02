協助特殊學前童 第一層支援服務恒常化

【本報訊】為加強支援有特殊需要的學前兒童，社會福利署昨宣布，「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」由2023至24學年開始恒常化，並與「到校學前康復服務」融合。 政府已增撥資源，將「第一層支援服務」恒常化，並擴展至接近900間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需要的學前兒童、其老師及家長提供全面和適切的支援。