適齡學童劇減 小一大縮90班

沙田葵青元朗黃大仙 重災 本港適齡學童數目大減，2023/24年度小一班級數目續跌。根據《小學概覽2023》，全港共79間小學小一需要減班，合共減少90班小一，減班學校佔全港小學約15%。而小一減班的重災區包括沙田，其次為葵青、元朗及黃大仙，這些區均有部分學校需要減多於一班。有小學校長認為，因應本港人口結構，以後更多學校面臨殺校是「不爭的事實」，他建議教育局可為收生不足面臨殺校的學校，預留過渡期作合併等，否則容易影響教學質素。教育局則預計，未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，會從長遠規劃公營中小學學位供應。

家庭與學校合作事宜委員會昨發布《小學概覽2023》，經本報統計後發現，全港合共減少90班小一，若計及29班加班數目，則全港淨減班數為61班；而只能開辦一班小一的小學則有44間。

44校僅能辦一班小一 作為減班數目最多的沙田區，區內有8間小學共減11班，其中循理會美林小學、九龍城浸信會禧年（恩平）小學及香港道教聯合會純陽小學均要減兩班。另外3個減班重災區，葵青、元朗及黃大仙，每區均需減10班。其中葵青的佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）需減兩班；元朗的金巴崙長老會耀道小學及佛教榮茵學校均要減兩班；黃大仙的中華基督教會基慈小學亦要減兩班。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林認為，因應未來人口結構，出生率低、學生移民離港，以及內地跨境學童減少，將會有愈來愈多學校面對收生不足而要殺校的問題，「殺校是無可避免」。部分單頭學校若在區內較不受歡迎，又沒有大型辦學團體資源去升級硬件，汰弱留強下，將更容易面臨殺校困境。

教界倡預留過渡期合併 他建議教育局應給予面臨殺校的學校過渡期，「例如有3年時間將部分學校重新整合」，否則殺校問題容易影響校內團隊士氣，教學質素下降最終受害是學生。

教育局表示會以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目。當局一直積極與不同辦學團體及學校溝通，鼓勵和支持他們及早規劃，重新調撥和善用資源。而2024/25學年建議的小一班數將在該年度「小一入學統籌辦法」完結後通知各公營小學。